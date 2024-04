Incidente sul lavoro a Cusago, morto un ragazzo di 23 anni: è caduto in una macchina tritarifiuti

Un ragazzo di 23 anni di origini egiziane è morto venerdì sera mentre lavorava nell’azienda Convertini srl, che si occupa di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali in viale Europa a Cusago, in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe caduto in una macchina tritarifiuti. Inutili i soccorsi arrivati sul posto.

Com’è successo

L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 23.30. Sembra che il ventiquattrenne stesse cercando di liberare i nastri di un macchinario per la distruzione di scarti di lavorazione del legno. Per cause in corso di accertamento, durante la manovra sarebbe stato violentemente risucchiato dalla bocca di aspirazione della macchina trita rifiuti, restandovi stritolato.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per estrarre il corpo del giovane è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Corsico, che stanno indagando per stabilire la dinamica dell’incidente.

Morti sul lavoro

La Lombardia è la prima regione in Italia per numero di infortuni sul lavoro e il loro numero è cresciuto molto rispetto all’anno scorso. Le denunce di infortunio a fine febbraio 2024 sono state 18.386 (in aumento del 11,64 per cento rispetto al 2023), di cui 27 mortali (+42%). Appena tre giorni fa, un operaio di 36 anni è morto a Magenta dopo essere caduto dal tetto di un edificio.