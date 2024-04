Cede il parapetto e precipita. Operaio muore sul lavoro. Ennesima vittima in Lombardia

Stava lavorando a quattro metri di altezza quando è precipitato. Non c’è stato nulla da fare ieri pomeriggio in un cantiere di Asola, in provincia di Mantova, per salvare un operaio di 55 anni. È morto sul colpo. L’infortunio è avvenuto in un cantiere di via Nazario Sauro dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione di un edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spsal di Ats Val Padana. Sembra che l’operaio poco prima dell’incidente si trovasse su un balconcino, quando un parapetto provvisorio avrebbe ceduto all’improvviso facendolo precipitare per quattro metri. L’impatto su uno spigolo con la testa non gli ha lasciato scampo. E poco prima nel Pavese si era verificato un altro incidente. Un muratore di 67 anni, di nazionalità albanese, residente a Zavattarello, ieri pomeriggio verso le 15.30 è caduto da una scala nel magazzino adiacente alla propria abitazione, alla frazione Moline, dove sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Voghera. Per traumi a torace, addome e schiena, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. In Lombardia le denunce di infortunio a fine febbraio 2024 sono state 18.386 (in aumento del 11,64 per cento rispetto al 2023), di cui 27 mortali (+42%) e 578 le tecnopatie denunciate (-6,32%). Riguardo gli infortuni mortali, risultano essere in aumento nella gestione industria e servizi. La stima statistica in Lombardia per il solo mese di marzo 2024 sembra essere di oltre 7.200 infortuni.