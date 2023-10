Incidente in via Fratelli Bronzetti: morta la donna di 84 anni investita dallo scooter

Milano, 24 ottobre 2023 – E’ deceduta la donna di 84 anni investita ieri sera da uno scooter in via Fratelli Bronzetti.

L'anziana è stata travolta all'altezza del civico 35 mentre attraversava la strada e dai primi rilievi della polizia locale che indaga sull'episodio è emerso camminasse fuori dalle strisce pedonali quando la due ruote guidata da un ventiduenne l'ha presa in pieno.

Immediato l'arrivo dei soccorsi: le condizioni della donna sono apparse subito critiche ed è stata accompagnata in codice rosso all'ospedale Niguarda, in fin di vita. Non ce l'ha fatta, è morta dopo una notte di agonia. Lo scooter proveniva da corso Indipendenza ed era diretto in corso XXII Marzo; il ragazzo è rimasto lievemente ferito dopo l'impatto ed è stato accompagnato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. L'anziana 84enne è il tredicesimo pedone investito e ucciso a Milano dallo scorso febbraio.