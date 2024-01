Incidente fra scooter e camion: 33enne in condizioni gravissime

Le condizioni della ragazza, nel momento in cui scriviamo, sono ancora disperate. La prognosi è riservata e la 33enne di Corsico è stata sottoposta a una delicatissima operazione all’ospedale Niguarda. Ieri mattina, intorno alle 8.30, è rimasta coinvolta in un grave incidente mentre percorreva, in sella al suo scooter, via Isonzo a Cesano. Per circostanze ancora al vaglio della polizia locale, giunta sul posto insieme ai soccorritori del 118, la ragazza è stata travolta da un camion con rimorchio. Le telecamere della zona inquadrano la 33enne che procede verso Milano, nella stessa direzione del mezzo pesante. Poi, supera regolarmente dei veicoli che procedevano lentamente, a causa del traffico, e si posiziona alla sinistra del camion. Per ora, solo ipotesi: la più verosimile è che la ragazza, per cause ancora da accertare, abbia perso il controllo del mezzo, scivolando sotto le ruote dell’autoarticolato. Nella dinamica dell’incidente ci sono alcune certezze: da escludere danni all’asfalto e problemi al manto stradale, così come una velocità sostenuta dei mezzi, considerando l’intenso traffico della mattina sull’arteria cittadina. La causa è da ricondurre a una manovra dei conducenti, ma bisogna ancora individuare le responsabilità. I soccorritori, giunti con due automediche e un’ambulanza (l’elicottero non è potuto arrivare sul posto a causa della nebbia), hanno cercato di stabilizzarla: l’hanno sedata e portata in ospedale con ferite gravissime a entrambe le gambe, finite sotto le ruote del camion. Gli agenti stanno conducendo indagini e accertamenti: nessun veicolo si è fermato, quindi la polizia locale sta cercando di contattare i guidatori presenti attraverso le targhe rilevate dalle telecamere, per avere testimonianze. Fr.Gr.