Milano, 8 giugno 2019 - Era uscito in bicicletta per portare in dono ad alcuni amici ciliegie e gelsi appena raccolti. Sbrigata la commissione, è risalito in sella. Ma a casa non è più tornato. Mauro Santovito, 71 anni, è stato prima urtato da un’auto e poi travolto da una seconda dopo essersi immesso sulla strada principale provenendo da un ramo laterale, a quanto pare senza aver rispettato la precedenza. Quando l’ambulanza è arrivata a soccorrerlo, le sue condizioni erano gravissime. Inutile la corsa all’ospedale: il 71enne è morto poco dopo.

La tragedia è avvenuta ieri mattina in via Lombardi, tra Baggio e Muggiano, alla periferia ovest della città. Uno stradone con due corsie per senso di marcia separate da uno spartitraffico. Secondo quanto emerso finora, poco prima delle 8.20 il 71enne aveva fatto visita all’azienda dei Fratelli Delvecchio, attività di autodemolizione che ha sede in via Lombardi, non sulla carreggiata principale ma in una piccola traversa a fondo cieco. Aveva salutato i suoi amici, regalato loro ciliegie e gelsi, elargito sorrisi «come era solito fare. Era un nostro conoscente e cliente da tanti anni», racconta Ruggero Delvecchio, che gestisce l’attività insieme al fratello Stefano.

Dopo la consegna, il 71enne era andato via, pedalando verso lo stradone. «Abbiamo sentito un botto». Secondo quanto rilevato finora si sarebbe immesso sulla corsia di destra senza dare la precedenza e non si sarebbe accorto che stava arrivando un’auto proveniente da Settimo Milanese: una Ford Focus guidata da un iraniano di 31 anni. La macchina l’ha urtato, il 71enne è caduto. E proprio in quel momento arrivava una seconda auto, una Ford Fiesta con un italiano di 26 anni al volante, che non è riuscito a evitarlo. Questo è emerso da una prima ricostruzione: le indagini della polizia locale sono ancora in corso.

Entrambi gli automobilisti, rimasti illesi, si sono fermati: immediata la richiesta d’aiuto, poi l’arrivo del 118 e della polizia locale. Il 71enne era in condizioni disperate ed è stato accompagnato d’urgenza all’ospedale San Carlo. La corsa però è stata inutile, è morto alle 9.36 dopo poco più di un’ora di agonia. Il quartiere è sotto choc. «Mauro era una persona sempre cordiale, generosa. Anche se amava il suo quartiere, Baggio, era molto legato alla Puglia, sua terra d’origine». La mattinata non è stata tranquilla: alle 10 tra viale Zara e piazzale Istria una Fiat Panda guidata da una donna di 52 anni si è ribaltata dopo essersi schiantata contro una vettura in sosta. Per liberare la signora, poi portata in codice verde all’Istituto clinico Città Studi, sono intervenuti i vigili del fuoco. E non è finita, perché alle 10.34 c’è stato uno scontro auto-moto in via Santander, zona Famagosta: ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 63 anni, portato in rosso al Policlinico ma non in pericolo di vita.

