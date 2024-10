Corsico, sbanda in moto e si schianta contro un furgone: muore un 55enne

Corsico (Milano), 11 ottobre 2024 – Due incidenti hanno paralizzato oggi la Vecchia Vigevanese (Sp59). Il più grave a Corsico, con un 55enne, nato a Monza ma residente a Bereguardo, che ha perso il controllo della moto, forse per un malore, ha invaso la corsia opposta e si è schiantato frontalmente contro un furgone. Portato in condizioni gravissime in ospedale, è morto in serata. Sempre intorno alle 17, cinquecento metri più avanti, all’uscita della tangenziale Ovest Corsico-Gaggiano, in territorio di Trezzano, un’auto, per mancata precedenza, ha travolto un centauro di 34 anni, portato al pronto soccorso.