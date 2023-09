Incidente in via Celoria a Milano, scontro frontale tra auto e moto: grave centauro di 51 anni

Milano, 29 settembre 2023 – Grave scontro tra un'auto e una moto in via Celoria all'angolo con via Golgi: il centauro, di 51 anni, è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda mentre l'automobilista, illeso ma sotto choc, è in codice verde al Policlinico. Gli agenti di polizia locale sono ancora sul posto per i rilievi. Stando a quanto emerso finora, i due veicoli si sono scontrati frontalmente poco prima delle 15.

Un impatto violento che ha fatto cadere a terra il motociclista, rimasto inerme sull'asfalto. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso e a chiedere aiuto. Inviate a Città Studi due ambulanze e un'automedica: i sanitari hanno subito trasportato il 51enne al Niguarda in codice rosso, per traumi su tutto il corpo.

Altro schianto all’Alba

Altro incidente a Milano poco prima dell’alba in via Antonini all'angolo con via Lampedusa: all'arrivo dei soccorsi c'era una macchina distrutta, schiacciata contro il palo di un semaforo, con dentro una donna di 57 anni rimasta incastrata tra le lamiere. Mentre Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarla. La cinquantasettenne è poi stata trasportata in codice giallo al Policlinico. Sulla carreggiata, immobile, la seconda auto: pure questa distrutta. Ma nessuno al suo interno. La polizia locale è al lavoro per accertare la dinamica anche con l'aiuto delle telecamere della zona e individuare il pirata della strada, scappato dopo lo scontro.