Viale Regina Giovanna: attraversa senza accorgersi del tram, per salvarsi si lancia dalla bicicletta

Milano, 24 settembre 2024 – La scena, a vederla, faceva davvero paura. Una bicicletta accartocciata, che spuntava da sotto l’avantreno di un tram in viale Regina Giovanna. I passanti che si trovavano lungo la trafficata strada a Porta Venezia, quasi all’incrocio con corso Buenos Aires, hanno trattenuto il respiro, pensando che sotto il mezzo pubblico ci potesse essere anche una persona.

Incidente con il tram (Archivio)

Così non era, fortunatamente. Il ciclista, infatti, era riuscito ad abbandonare la due ruote prima di finire sotto il tram. Si tratta di un ragazzo di 16 anni che ha attraversato con la bicicletta accorgendosi solo all'ultimo momento dell’arrivo del tram, che procedeva regolarmente con il verde. Il giovane non ci ha pensato un attimo: per salvarsi si è lanciato. La due ruote ha proseguito finendo sotto il mezzo. L'adolescente invece, è finito a terra, evitando però l’impatto con il tram.

Per motivi precauzionali il giovane ciclista è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli. Da quanto appreso, dai primi controlli, ha riportato solo qualche contusione. Sul posto sono arrivati rapidamente gli agenti della polizia locale. L’incidente si è verificato verso le 16 in viale Regina Giovanna. In un primo momento c'è stata un po' di preoccupazione, perché si pensava a qualcuno sotto il tram. Ma poi si è capito che, fortunatamente, solo la bicicletta era finita sotto il mezzo.