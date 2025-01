Incidente sull’A26 a Vicolungo: morti due milanesi. Chiuso tratto dell’autostrada, lunghe code

Vicolungo (Novara), 16 gennaio 2025 – Due persone residenti in provincia di Milano hanno perso la vita questa mattina, giovedì 16 gennaio, lungo l’A26, all’altezza di Vicolungo (in provincia di Novara). L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di mattina. Le vittime sono due uomini, tra i 70 e gli 80 anni. Inutile l'intervento dei sanitari del 118. Le altre due persone ferite nello scontro, di cui al momento non sono note le generalità, sono state trasportate all'ospedale Maggiore di Novara. La dinamica dall’accaduto è ancora in fase di accertamento.

La tragedia è avvenuta nel tratto di connessione con l' autostrada Torino Milano, nel territorio del comune di Vicolungo in provincia di Novara, in direzione di Gravellona Toce. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione; il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso chiuso per consentire i rilievi e il ripristino della transito in condizioni di sicurezza. Quella di oggi è una giornata molto difficile lungo le strade della Liguria.

Intorno alle 2.30 di questa notte un incendio è divampato nel bosco sopra località Fabbriche, a Genova Voltri. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato causato da un tir andato a fuoco mentre transitava in A26, all'altezza del raccordo con la A10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.