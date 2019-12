Milano, 7 dicembre 2019 - Incidente fra un autobus Atm e un mezzo dell'Amsa: feriti numerosi passeggeri. Lo scontro fra i due mezzi pesanti, la circolare 91 e il camion dei rifiuti, è avvenuto questa mattina poco dopo le 8 in viale Ergisto Bezzi, all'angolo con via Marostica.

La centrale Soreu ha dichiarato la maxi-emergenza, inviando sul posto 10 ambulanze, due automediche e un'autoinfermieristica; al lavoro anche vigili del fuoco e forze di polizia. Sono 18 in totale le persone coinvolte nell'incidente. Dodici i feriti portati in ospedale, di cui quattro in condizioni piuttosto serie. La situazione più grave riguarda una donna di 49 anni che all'arrivo dei soccorritori era in coma. La donna, nell'impatto è stata sbalzata fuori dall'autobus ed è ora ricoverata al Policlinico. Il conducente, invece, è rimasto incastrato fra le lamiere e ha riportato un trauma cranico.

L'impatto con il mezzo dell'Amsa sarebbe stato così forte che l'autobus dell'Atm è stato sbalzato dalla corsia preferenziale su quella ordinaria. È ancora da chiarire la dinamica dell'incidente; gli agenti della Polizia locale stanno eseguendo tutti i rilievi e gli accertamenti del caso.