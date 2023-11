Incidente sull’A8, autostrada chiusa tra Busto e Lainate: traffico in tilt

Milano - Traffico in tilt sull’autostrada A8 Milano-Varese, in direzione del capoluogo regionale. L’importante arteria autostradale è chiusa dalle primissime ore di questa mattina, venerdì 10 novembre, nel tratto fra Busto Arsizio e Lainate a causa di un incidente che ha coinvolto un camion e due auto.

Nel sinistro, il mezzo pesante ha compiuto un salto di carreggiata. Quattro le persone coinvolte, tre uomini di 23, 41 e 62 anni e una donna di 57, nessuna delle quali in gravi condizioni. Le conseguenze più serie sono quelle sulla viabilità, in un giorno già gravato dallo sciopero dei mezzi. Sulla viabilità ordinaria si sono infatti presto formate lunghe code mentre l’A8 è stata gravata da altri due incidenti, sempre in direzione Milano, avvenuti nel medesimo tratto (all’altezza di Origgio) a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, tra le 6.20 e le 7.

La situazione in direzione Sud ha avuto ripercussioni anche sulle carreggiate in direzione Varese pe cui per è diretto verso Nord, si consiglia di precorrere la A9 e successivamente immettersi sulla A36 Pedemontana. Ai veicoli provenienti da Varese e diretti verso Milano, oppure Como via A9, si consiglia di seguire la A36 Pedemontana e immettersi sulla A9. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.