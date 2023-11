Sciopero Atm a Milano di oggi 10 novembre, orari e fasce di garanzia: chiusa la metro M5 lilla

Lo sciopero proclamato per oggi 10 novembre dai lavoratori dell’Azienda trasporti milanese (Atm) ha già iniziato a causare disagi ai pendolari. La metropolitana M5, con capolinea a Bignami e San Siro Stadio, chiuderà a partire dalle 8:45. Sono chiusi anche gli Atm Point di Cadorna e Garibaldi.

Le altre linee resteranno aperte così come rimarranno in servizio tram, bus e filobus, tuttavia l’azienda avverte che potrebbero registrarsi maggiori tempi di attesa a partire dalle 9.30 circa. Atm ha fatto che sapere che sta “cambiando il servizio del tram 14 a causa di un incidente stradale”. I tram sono sostituiti da bus tra piazzale Cantore e Lorenteggio.

La protesta, indetta dal sindacato Al Cobas, durerà 24 ore. Le uniche due fasce di garanzia previste andranno, come di consueto, dall’apertura del servizio fino alle 8.45 e dalle 15.00 alle 18.00. Nel resto della giornata la metropolitana e i mezzi di superficie potrebbero fermarsi.

Atm consiglia ai viaggiatori di informarsi prima di partire sull’andamento dei mezzi tramite il suo sito www.atm.it e tramite il suo canale X (quello che una volta era Twitter).

Lo sciopero è stato proclamato “contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi di Tpl in appalto e subappalto” e “contro il progetto Milano Next”. Nonché “per la trasformazione di Atm in azienda speciale del comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità, per la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri, per la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti”.

Il sindacato rivendica anche “la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d’assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale”. E, infine, “l’aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali" e ha sollevato recriminazioni su "ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l’altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario”.