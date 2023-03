Incidente in A4, autostrada chiusa tra Sesto San Giovanni e bivio Tangenziale Est: traffico in tilt

Incidente in autostrada (Archivio)

Sesto San Giovanni (Milano) - Grave incidente nel primo pomeriggio sull’autostrada A4, nei pressi di Sesto San Giovanni. Poco dopo le 14, un’auto è rimasta coinvolta in uno scontro con due mezzi pesanti.

Uno dei dei due tir si è intraversato sulla carreggiata: per consentire i soccorsi e ripristinare la strada è stato chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e il bivio con la Tangenziale Est di Milano verso Brescia.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della di Autostrade per l'Italia.

Traffico paralizzato quindi sul tratto con code fino a 7 km in direzione di Brescia. Agli utenti diretti verso Brescia si consiglia di uscire a Sesto San Giovanni, percorrere la A52 direzione Venezia, uscire allo svincolo di S. Alessandro, seguire per Monza e rientrare in A4 alla stazione di Agrate.

Per le lunghe percorrenze provenienti da Torino/Varese percorrere A50 Tangenziale ovest di Milano quindi proseguire sulla A51 Tangenziale est di Milano e rientrare in A4 in direzione di Venezia.