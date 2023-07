Incidente stradale in A4, schianto tra camion e furgone: morto un uomo di 40 anni

Un uomo di 40 anni è morto mercoledì mattina in un grave incidente stradale avvenuto sulla A4 Torino-Venezia, all’altezza di Cascina Merlata, in direzione Milano. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto ha coinvolgo un furgone e un autoarticolato: la vittima potrebbe essere morta sul colpo. L’altro conducente, di 57 anni, è rimasto ferito in modo lieve.

La tragedia si è verificata intorno alle 11.30, nel tratto compreso tra Pero e la barriera di Certosa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, con un’ambulanza e un elicottero, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

All’arrivo dei medici, tuttavia, il quarantenne era già morto. L’altro uomo, ferito, è stato trasportato in codice verde all'ospedale Sacco di Milano. Il traffico autostradale ha subito rallentamenti.