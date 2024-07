Incidente sull’A4 a Milano, frontale tra furgone contromano e taxi: due feriti, uno è grave

Milano, 19 luglio 2024 – Gravissimo incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì. Sull'autostrada A4 Milano-Torino tra la barriera Ghisolfa e Rho – Arluno, in direzione Torino, verso l’1 di notte, c’è stato un frontale tra un furgone che viaggiava contromano e un taxi. Coinvolte anche altre tre auto.

Due le persone rimaste ferite: un 39enne e un 47enne. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni e, stando all’Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, sarebbe stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, l’altro in codice giallo a Legnano. I soccorsi sono intervenuti sul posto con due ambulanze e due automediche.

Incidente sull'A4 alla barriera Ghisolfa Arluno nella notte tra giovedì e venerdì, verso l'1.30 (Foto vigili del fuoco)

Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco, ancora da confermare, l’impatto sarebbe avvenuto al centro della carreggiata: il furgone è stato trovato sulla prima corsia, mentre le lamiere della macchina si trovavano sull'ultima corsia di sorpasso. L'esatta dinamica è comunque al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi, durati tutta la notte.

Subito dopo lo schianto, il conducente del furgone sarebbe fuggito ed è stato ritrovato in stato di choc nei campi vicini. Risponde alle domande ma sembra che non si ricordi dell'evento.

Il tratto autostradale è rimasto chiuso per le operazioni di ripristino e i rilievi. Sull'arteria stradale si sono formate code per oltre due chilometri, la situazione è tornata alla normalità con le prime luci dell'alba.