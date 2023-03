Incidente A4, morte nonna e nipote di 58 e 15 anni. Quattro feriti

Una delle auto coinvolte

Milano, 3 marzo 2023 – Due donne morte, nonna e nipote. Quattro persone ferite: è questo il bilancio del grave incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sull'autostrada A4 Milano- Venezia nel tratto compreso tra l'uscita di Pero/Fiera Milano e quella di Milano viale Certosa. Una vittima è una ragazzina di 15 anni che viaggiava con una donna di 58, la nonna: anche per lei non c'è stato nulla da fare

Cosa è successo

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale un tir e tre macchine che viaggiavano in direzione Venezia si sarebbero scontrate in modo violento. Due donne che viaggiavano a bordo di una Opel corsa sono decedute sul colpo. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto vigili del fuoco di Milano, l'elisoccorso, quattro ambulanze e due automediche. Ma quando i pompieri hanno estratto dalle lamiere le due donne per loro non c'è stato niente da fare.

I feriti

Gli altri feriti, tutti in codice giallo, due uomini di 69 e 39 anni e due donne di 63 e 21, sono trasportate negli ospedali San Carlo e Niguarda. Le indagini e rilievi sono affidate al compartimento Torino della Polizia stradale, competente sul tratto. Per consentire ai mezzi di soccorso di lavorare, due carreggiate in direzione Venezia sono chiuse con code e rallentamenti di alcuni chilometri.

Bilancio tragico

Si tratta del terzo incidente mortale sulla A4 in poche settimane dopo quello di mercoledì 22 febbraio in cui ha perso la vita Beatrice Dell'Orto di 33 anni. Il suo furgoncino Volkswagen Caddy, nell'impatto contro un camion, è rimasto completamente schiacciato. E quello della notte tra venerdì 17 febbraio e 18 febbraio in cui hanno perso la vita altre due donne, Laura Amato, 54 anni, e Claudia Turconi, 59 anni, ferme alla barriera di Milano Ghisolfa per prendere il biglietto d'ingresso sono state colpite violentemente dalla macchina di un 39enne italo-marocchino che guidata sotto l'effetto di cannabis e benzodiazepine.