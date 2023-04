Incendio di via Luxemburg: fiamme domate all’alba. Che cosa ha complicato l’intervento

Hanno lavorato fino all’alba di oggi, giorno di Pasquetta, i vigili del fuoco intervenuti in via Luxemburg, una strada nel quartiere di Dergano, nella zona nord di Milano, per domare le fiamme divampate all’ultimo piano di un palazzo al numero civico 5.

Il rogo

Fin dall’arrivo delle squadre dei pompieri sul posto, un condominio di 6 piani in cui sono presenti 24 appartamenti, la situazione è apparsa subito complicata. La task-force, che ha potuto contare su nove mezzi e il supporto degli specialisti arrampicatori, ha affrontato un intervento che si è profilato piuttosto lungo sin dalle prime azioni per contenere il fuoco

E così è stato dato che i vigili del fuoco questa mattina, al sorgere del sole, erano ancora impegnati nelle operazioni di bonifica, dopo aver domato le fiamme. In tutto sono rimasti al lavoro dieci ore.

Residenti al riparo

Per evitare qualsiasi problema, tutte le persone residenti nella palazzina sono state evacuate, nonostante nessuno fosse rimasto intossicato. Solo la persona che abita nell'appartamento da dove sarebbero partite le fiamme – i locali si trovano all’ultimo piano – è stato valutato sul posto: anche per quanto riguarda il suo caso non sono state necessarie cure mediche.

Tutti gli inquilini, però, sono stati costretti a cercarsi una sistemazione per la notte, ricorrendo chi ad amici, chi a familiari, valutando anche la possibilità di trovare una stanza in albergo.

L’area intaccata

Sono ancora in corso gli accertamenti per capire che cosa abbia scatenato l’incendio: la “colpa” potrebbe essere di una canna fumaria. È rimasto danneggiato, in particolare, il doppio tetto, realizzato in legno e lamiera. Proprio la sua forma particolare, sferica, ha reso arduo il compito dei vigili del fuoco intervenuti a spegnere il rogo.