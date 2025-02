Incendio in un palazzo in zona Giambellino a Milano, 16 persone in ospedale

Milano, 14 febbraio 2025 – Un grosso incendio è divampato, verso le 22.30 di giovedì, in un palazzo di cinque piani con 15 appartamenti di via Fatima, in zona Giambellino a Milano. Coinvolte 16 persone, tutte portate in ospedale a causa dei fumi e dei gas inalati: solo un uomo, un 53enne, è in gravissime condizioni e si trova ricoverato al Niguarda. Gli stessi fumi sono stati fatali anche per un gatto trovato morto.

Sul posto, oltre ai soccorsi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con sei ambulanze, sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Presenti anche gli agenti della Polizia locale.

Ancora non è chiara la causa del rogo, ma dalle prime informazioni, sembra sia partito dal piano rialzato del condominio e che sia rimasto circoscritto grazie anche al tempestivo intervento delle squadre di via Darwin e della sede centrale. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area si sono concluse intorno alle 3.30 del mattino.