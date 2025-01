Milano, incendio in viale Sarca: alte fiamme nella notte, 9 persone in ospedale

Milano, 17 gennaio 2025 – Un incendio è scoppiato poco prima delle 22 di giovedì 16 gennaio in un appartamento in viale Sarca, periferia Nord di Milano. In base alle informazioni riferite dal personale sanitario, a causa dell'incendio nove persone, tra cui 3 bambini, sono state portate in ospedale in codice verde per una lieve intossicazione provocata dal fumo.

Il rogo è divampato al quinto piano di un palazzo di 9 piani. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e alle ambulanze, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. L’ala del palazzo interessata dall’incendio è stata evacuata e in posto sono stati fatti arrivare due mezzi Atm per poter offrire un temporaneo riparo alle persone che hanno dovuto lasciare momentaneamente la loro abitazione.