Tragico incendio in via Cantoni, le vittime appartenevano a famiglie note di Chinatown. L’ipotesi del dolo

Milano, 13 settembre 2024 – Mentre i vigili del fuoco erano ancora impegnati spegnere le fiamme, raffreddare gli ambienti per poi proseguire con lo smassamento, la tragica notizia della morte dei tre giovanissimi all’interno magazzino-showroom di via Cantoni a Milano ha raggiunto in un soffio anche il quartiere di Chinatown.

L'esterno dell'emporio di articoli cinesi andato a fuoco in via Ermenegildo Cantoni

Secondo le prime informazioni, infatti, le vittime – un ragazzo di 17 anni, la sorella di 18 (entrambi nati in Italia) e un 24enne, residente a Torino e nato in Cina – appartenevano a famiglie note nella comunità cinese di Milano. Secondo un testimone, "avevano un ristorante e poi hanno comprato il magazzino, che non vendeva direttamente ma riforniva molti negozi al dettaglio".

L’incendio ha completamente distrutto uno showroom di interni (sedie, tavoli e letti) su due piani, ricavato in un capannone con l'insegna della ditta Wang sas. Non è chiara, al momento, l'origine dell'incendio ma secondo alcune indiscrezioni i titolari dell'attività commerciale avrebbero ricevuto minacce. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che dovranno capire come mai il magazzino sia andato completamente a fuoco.

Indagano i carabinieri

Di certo c’è che le fiamme si sono sviluppate nella parte anteriore dell'edificio dove c'era l'unico accesso. Le tre vittime non potevano uscire e si sono rifugiate in bagno, dove però sono state raggiunte dal fumo. Non erano ustionati quindi è verosimile che siano rimasti intossicati. Le indagini sono condotte dal nucleo investigativo antincendi della direzione regionale dei vigili del fuoco e dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi del comando dei vigili del fuoco di Milano, che hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e poi procedere alla messa in sicurezza del magazzino.