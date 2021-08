Tutto in una manciata di minuti. Tale è stata la durata dell'escalation che ha portato alla distruzione di quasi tutto il grattacielo di via Antonini. Quasi tutto, visto che l'ossatura dello stabile è rimasta in piedi. Alle 17.38 una nube di fumo che usciva dagli appartamenti ai piani alti del palazzo di via Antonini, preceduta da un forte scoppio, è stata avvistata dai passanti. Quattro minuti dopo, alle 17.42, lingue di fuoco sono state visibili in tutta la strada. Nell'arco di mezz'ora tutto il condominio era avvolto dalle fiamme. Una sequenza che emerge dai video girati con lo smartphone dalla famiglia Achilli, che vive in una villetta nel complesso interessato dell’incendio e ha trascorso la notte al Quark Hotel, poco lontano. “E' stato tutto rapidissimo – spiegano –. Il palazzo è andato a fuoco con una velocità incredibile". La famiglia, che gestisce una concessionaria automobilistica di fronte allo stabile, stamani è riuscita a rientrare in casa: "Per fortuna non ci sono stati danni".



