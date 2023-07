Incendio a Trezzano, vanno a fuoco un capannone e una villetta

Trezzano sul Naviglio (Milano) – Poco dopo le 8 di questa mattina è scattato l’allarme a Trezzano sul Naviglio, in via Pietro Maroncelli. Un grosso incendio ha coinvolto un capannone e una villetta lì vicino. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per domare le fiamme, i carabinieri di Corsico per i rilievi del caso e tre ambulanze più l’auto medica. Coinvolte nel rogo, infatti, c’erano anche due persone: una donna di 46 anni e un uomo di 48. Per loro fortunatamente solo tanto spavento, non è stato necessario il trasporto in ospedale.