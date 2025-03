Incendio nel ripostiglio della scuola: evacuato l’istituto Luigi Lagrange

Milano, 6 marzo 2025 – Poco prima di mezzogiorno un incendio ha costretto all’evacuazione di una scuola intera. È successo a Milano, in via Litta Modignani 65, in zona Affori. All’interno di un ripostiglio dell'istituto Luigi Lagrange è scoppiato un rogo, per cause ancora da accertarsi.

L’evacuazione

I Vigili del Fuoco di Milano hanno evacuato l’intero edificio e le fiamme sono state immediatamente spente dai soccorritori provenienti dalle sedi di via Benedetto Marcello e via Messina unitamente al nucleo SAF. Non si registrano persone coinvolte tra studenti, corpo docente e personale tecnico.

In seguito all'incendio, i fumi hanno raggiunto tutto il primo piano della scuola e in questi minuti i Vigili del fuoco stanno provvedendo a bonificare l'area. Lezioni, dunque, sospese con gli studenti che dopo aver raccolto i propri effetti personali sono ritornati a casa.