Incendio alla Casa per coniugi, indagata la direttrice dell’rsa di Milano dopo i 6 morti del rogo

Sarà ufficialmente indagata Claudia Zerletti, la direttrice della residenza sanitaria assistenziale Casa dei Coniugi, a Milano, in cui il 6 luglio è scoppiato un incendio che ha causato la morte di sei anziani e il ferimento di altri 80 ospiti. La direttrice ha ricevuto un’informazione di garanzia sotto forma di verbale di identificazione, cioè un atto necessario agli inquirenti per procedere alle autopsie e agli accertamenti necessari per capire le cause del rogo. I reati ipotizzati sono omicidio, lesioni colpose plurime e incendio.

Insieme a lei, nelle prossime ore, saranno probabilmente iscritte al registro degli indagati della Procura di Milano altre persone legate alla struttura sita in via dei Cinquecento. I responsabili della Casa dei Coniugi gestiscono la residenza per conto del Comune attraverso la cooperativa Proges, che amministra anche l’rsa “Virgilio Ferrari” di via dei Panigarola.