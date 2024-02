Incendio in un palazzo di Quinto Romano, il fumo invade le scale: paura per i condomini

Milano – Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio negli scantinati di un condominio di via Vittorio De Sica 1, nel quartiere Quinto Romano, alla periferia ovest della città. Le fiamme hanno provocato in pochi minuti un denso fumo invadendo il vano scale e rendendo per questo difficile l'uscita di alcuni condomini dai rispettivi appartamenti.

I vigili del fuoco del Comando di Milano stanno lavorando con 6 mezzi ed una trentina di uomini per cercare di creare un varco e di bonificare la zona allo scopo di consentire agli occupanti di abbandonare l'edificio di dieci piani. Sul posto anche 118 e Carabinieri.