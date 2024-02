Milano, incendio via Campazzino oggi: alta colonna di fumo nella zona sud

Milano – Un incendio è divampato oggi, giovedì 15 febbraio, nella zona Sud di Milano. Un’alta colonna di fumo si è alzata nel primo pomeriggio, visibile anche a grande distanza. Secondo le prime informazioni il fumo proverrebbe da via Campazzino (zona Vigentino) dove si trova un ex riciclo di materie plastiche. La coltre è visibile da diversi chilometri di distanza.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di via Messina. Stando a quanto riferito il rogo sembrerebbe circoscritto. Da accertare cosa sia accaduto e perché. Verifiche sono in corso. Non risultano esserci feriti.