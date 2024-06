La perdita di benzina, gli pneumatici in fiamme e le esalazioni mortali: come si è sprigionato l’incendio nell’autofficina di via Fra Galgario

Milano, 15 giugno 2024 – Emergono i primi particolari dei rilievi dei vigili del fuoco al lavoro in via Fra Galgario 8 il giorno dopo l’incendio di venerdì pomeriggio costato la vita alla famiglia che abitava al terzo piano della palazzina: Silvano, Carolina e Antonio Tollardo, morti per le esalazioni tossiche.

Antonio Tallardo, una delle tre vittime dell'incendio su cui indagano i vigili del fuoco

Secondo quanto rilevato dai pompieri, nell'officina da cui è partito il devastante incendio era in corso la riparazione di una Volkswagen Polo che si trovava in posizione rialzata, sopra una struttura-ponte. Verosimilmente l'auto avrebbe iniziato a perdere benzina in maniera anomala, da lì i vapori tossici e le fiamme che hanno investito il deposito di pneumatici sempre all'interno dell'officina.

Un vigile del fuoco depone un fiore portato da un cittadino per commemorare le tre vittime dell'incendio in via Fra Galgario

Gli operatori presenti hanno cercato di domare le fiamme, senza riuscirci. Quando il rogo ha coinvolto gli pneumatici è diventato incontrollabile: in pochi secondi il fumo ha invaso il condominio raggiungendo gli appartamenti sovrastanti. Le tre vittime non erano totalmente carbonizzate: l'ipotesi è che siano state colte di sorpresa e non abbiano avuto il tempo di fuggire, investite dalle esalazioni tossiche che non hanno dato loro scampo.

La persona ferita, accompagnata in codice giallo al Policlinico per le ustioni, sarebbe un passante che in quel momento si trovava in strada. Lievemente intossicato il titolare dell'officina.