Incendio oggi a Milano in via Fra Galgario: tre morti e tre feriti

Milano –Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 14 giugno a Milano, zona Gambara. Intorno alle 19 incendio è divampato in un'autofficina in via Fra Galgario. Il bilancio è drammatico: tre morti e altri tre feriti. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero un'anziana, un cittadino italiano e un'altra persona di origini straniere. Stando a quanto riferito dai pompieri le vittime si trovavano all'interno di un appartamento al terzo piano del palazzo.

Incendio a Milano in zona Gambara: tre morti

Il rogo partito da un’auto in riparazione

Il drammatico rogo sarebbe stato causato da fiamme partite dall'officina che si trova alla base della palazzina interessata dall'incendio, probabilmente da un'auto in riparazione. Quello che sembrava da subito la causa dell'accaduto, infatti, l'attività commerciale al piano terra dello stabile, situato nella zona Sud della città, parrebbe confermato dai primi rilievi delle squadre tecniche dei Vigili del fuoco.

I tre feriti

Dei feriti uno è stato portato in codice giallo al Policlinico di Milano, con ustioni su varie parti del corpo. Gli altri due - fa sapere l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia - sono codici verdi e per loro è ancora da decidere l'eventuale trasporto in ospedale. Sul posto tre automediche e sei ambulanze. In base a quanto riferito tra le tre persone soccorse ci sarebbe anche il titolare o un addetto dell’autofficina.

L'incendio di via Fra Galgario

Le fiamme

Stando a quanto ricostruito le fiamme, dopo aver completamente avvolto l'autofficina, hanno raggiunto i primi piani del condominio, che è stato evacuato. Una squadra del Distaccamento di via Sardegna è giunta subito sul posto e altri nuclei sono stati inviati a rinforzo dalla centrale operativa di via Messina.