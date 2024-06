Incendio con tre morti in via Fra Galgario, i racconti del quartiere: “Poco prima dell’esplosione avevo salutato Antonio”

Milano – All'indomani dell'incendio partito dall'officina in via Fra Galgario 8, zona Gambara, che ha provocato la morte di tre persone che abitavano al terzo piano e il ferimento di altre quattro, il quartiere si sveglia sconvolto.

La facciata dell'edificio di via Fra Galgario 8 come appare il giorno dopo il rogo

Le verifiche

Una serie di esplosioni e una colonna nera di fumo: questi sono gli elementi che ricorrono nei racconti e nei video fatti dai residenti. Sul posto questa mattina ci sono ancora vigili del fuoco, polizia e una squadra di Unareti. Da venerdì sera stanno facendo accertamenti sulla rete del gas. L'allaccio, raccontano gli abitanti della zona, è stato da subito staccato.

I vigili del fuoco davanti all'officina dove si è sprigionato l'incendio

L’edificio devastato

Sabato mattina tutti gli occhi sono puntati su ciò che rimane del palazzo. Cinque piani anneriti, di cui solo 2 abitati, e al piano terra l'officina da cui è partita l'esplosione. Tre sono i morti, una famiglia conosciuta in zona, abitava al terzo piano: Silvano, Carolina e Antonio Tollardo. L'inquilina del quinto è stata tratta in salvo. Gli altri appartamenti erano sfitti e vuoti.

I rilievi dei vigili del fuoco il giorno dopo la tragedia

I racconti

Le persone che vivono al vicino civico 6, ieri, sono state subito fatte evacuare, come Nunzia. Il suo appartamento affaccia proprio sulla strada. "Al momento dell'esplosione ero al supermercato in piazzale Siena - racconta - mi ha chiamato mia figlia che vive in zona Forze Armate in quanto un vicino vedeva una colonna di fumo nero. Ci hanno fatto evacuare e rientrare alle 22. Conoscevo le tre vittime, avevo salutato il figlio proprio alle 18, anche il proprietario dell'officina, Fabrizio, un lavoratore onesto". La donna racconta anche che, al momento dell'esplosione, non c'erano più le due bombole del gas viste da una vicina all'interno del cortile il giorno precedente. La strada è stata subito chiusa, possono transitare solo i residenti al momento.

Serie di deflagrazioni

Un altro testimone che abita al palazzo di fronte, dall'altra parte della strada, racconta che al momento dell'esplosione era in casa con la figlia. Hanno sentito l'esplosione ma non sono stati fatti evacuare. Parla di più esplosioni anche Francesco che abita a pochi metri. Ha sentito più esplosioni e racconta che i primi ad arrivare sono state sei pattuglie della Polizia.

I rilievi

Intanto proseguono i rilievi dei vigili del fuoco ancora al lavoro in via Fra Galgario. I pompieri stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari nella palazzina danneggiata dalle fiamme che ora è transennata