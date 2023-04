L’incendio al Parco delle Groane ha provocato immensi danni: “Mai vista una cosa simile”

È un danno gigantesco, anche se non ancora stimato con precisione quello provocato ieri sera dall’incendio nel Parco delle Groane tra Limbiate e Cesate. I volontari dell’Antincendio Parco Groane sono ancora al lavoro questa mattina per bagnare il terreno ed evitare la ripresa dei focolai, dopo che per tutta la notte hanno affiancato i Vigili del fuoco accorsi con oltre 20 mezzi da diversi comandi provinciali.

Le zone colpite dalle fiamme

“Mai vista una cosa simile", conferma il direttore del Parco Groane, Mario Girelli. “Al momento non abbiamo ancora dati ufficiali sui danni provocati ma sicuramente sarà un bilancio pesante”.

Situazione drammatica nella tarda serata di ieri in zona Rondò Sud, dove si incrociano i confini di Limbiate, Cesate e Solaro: grande preoccupazione per la birreria che si affaccia sulla strada e per la casa di riposo di Cesate che si trova a brevissima distanza. Anche i residenti delle case si trovano in quella zona e che ricadono nel territorio di Limbiate hanno vissuto ore di terrore, con il fuoco che avanzava o rallentava a seconda dell’intensità e della direzione del vento.

Le operazioni in corso

Sul posto anche mezzi ed equipaggi di diverse ambulanze, mentre carabinieri e Polizia locale provvedevano a chiudere le strade al traffico per garantire le operazioni di soccorso e vie di fuga in caso di necessità.

L’incendio è stato dichiarato sotto controllo durante la notte, ma le operazioni di messa in sicurezza dureranno per l’intera giornata di oggi e probabilmente anche nei giorni successivi.