Milano, incendio in un palazzo: 11 intossicati

Milano . Undici persone sono rimaste intossicate in un incendio divampato in un palazzo a Milano, in via Varesina, intorno alle 14.30.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia che hanno evacuato 19 persone. Undici persone sono rimaste intossicate e sono state trasportate in ospedale, tutte in codice verde. In particolare quattro sono stati portati all'ospedale Sacco, tre al Niguarda, tre Fatebenefratelli e una al San Carlo.

Dai primi rilievi sembra che la combustione sia partita da un laboratorio sartoriale al piano terra. Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo.