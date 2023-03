Incendio negli uffici dell’ex ospedale

Incendio negli ex uffici amministrativi dell’azienda ospedaliera. Nessuna persona è rimasta coinvolta. È successo ieri intorno alle 13 in via Carlo Forlanini 121. Le fiamme sono divampate all’interno dell’edificio in disuso e a prendere fuoco sono stati dei rifiuti. La struttura coinvolta nell’incendio è di due piani ed era in passato la sede degli uffici dell’azienda ospedaliera Salvini. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri di Garbagnate Milanese. All’interno dell’edificio non sono state trovate persone. Non è chiaro se nella palazzina dormisse qualche senza fissa dimora o il luogo fosse frequentato da qualcuno che potrebbe aver acceso un fuoco per scaldarsi. Davide Falco