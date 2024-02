Incendio in un grattacielo Aler a Milano, fiamme a alta colonna di fumo

Milano, 20 febbraio 2024 – Un incendio è divampato all'improvviso al 14°piano di un grattacielo Aler di 16 in via Vincenzo da Seregno 54, quartiere Bruzzano, questa mattina verso mezzogiorno.

Incendio in un grattacielo Aler in via Vincenzo da Seregno a Milano

Immediata la richiesta di aiuto di più cittadini ai vigili del fuoco, sia di residenti nel palazzo e sia delle strade attorno, impauriti dalla colonna di fumo che avvolgeva la torre. Le fiamme sono state spente dai pompieri, intervenuti con quattro autoscale e un'autopompa, nel giro di pochi minuti.

Per fortuna non ci sono stati né feriti e né intossicati, solo una grande paura per le persone. Sul posto anche polizia di Stato, due automediche e due ambulanze in via precauzionale.

Ancora da chiarire l'origine del rogo: si ipotizza che le fiamme siano partite da un materasso su un pianerottolo, estendendosi poi a una lavatrice o a un frigorifero lì accanto. Sono in corso le indagini.