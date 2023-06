Incendio in un capannone di Cologno Monzese, preoccupano i residenti

Un incendio è scoppiato ieri notte in un capannone del distretto di via Barcellona. Il rogo sarebbe partito all’interno del sito industriale, interessando alcuni materiali che erano stoccati nei locali. In particolare, a bruciare sono state gomma e plastica, che hanno reso irrespirabile l’aria soprattutto nel quartiere di San Maurizio al Lambro, ma anche nelle altre zone di Cologno, preoccupando i cittadini che, a più riprese, hanno chiamato i pompieri per avere rassicurazioni. "L’odore era così forte che ci siamo spaventati. Dopo pochi minuti avevamo già il mal di testa per la puzza acre di gomma". Per fortuna, i vigili del fuoco sono intervenuti subito:non ci sono stati feriti. La.La