Milano, incendio all’hotel Casa Baglioni: evacuati gli ospiti

Milano – Non ha destato particolare allarme, ma ha comunque costretto all'evacuazione della struttura, un incendio divampato oggi pomeriggio – venerdì 11 agosto - nel prestigioso hotel Casa Baglioni, in via dei Giardini a Milano.

Le fiamme si sono sviluppate, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, al piano copertura con interessamento di parti elettriche. Immediata è scattata l’evacuazione dell’albergo. Non ci sono stati feriti o intossicati e l'incendio è stato rapidamente spento dai pompieri.