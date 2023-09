Incendio a Cesate, un 50enne ustionato e due aziende dichiarate inagibili

Una persona ustionata e due aziende pesantemente danneggiate e dichiarate inagibili. E’ questo il bilancio dell’incendio che si è sviluppato nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 settembre a Cesate, in provincia di Milano. Il rogo è divampato in via Mincio dove hanno sede diverse industrie. Due quelle che sono state avvolte dalle fiamme che sarebbero partite da un furgone parcheggiato poco distante: una che installa pannelli fotovoltaici e l’altra che assembla materiale elettronico. Il proprietario di ques’ultima, un cinese 50enne, nel tentativo di spegnere le fiamme è rimasto ustionato al torace e alle braccia ed è stato trasportato a Niguarda. Impegnativo il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere il rogo. Sul posto anche i carabinieri di Solaro.