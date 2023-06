Incendio a Milano, camion divorato dalle fiamme in viale Lunigiana: il video del rogo

Un mezzo pesante è andato a fuoco nel mezzo di viale Lunigiana, a Milano, all’angolo con via Melchiorre Gioia. L’incendio è scoppiamo giovedì pomeriggio e per spegnere le fiamme sono intervenute alcune squadre dei Vigili del fuoco con con un'autopompa serbatoio. Non ci sono stati feriti né persone intossicate.

Alcuni frame del video del rogo del camion in viale Lunigiana, a Milano (Instagram/Milanobelladadio)

In un video pubblicato dalla pagina Milanobelladadio, si vede la colonna di fumo sovrastare il traffico cittadino e le fiamme quasi lambire gli alberi posti ai lati del viale. Non è chiaro come sia scoppiato il rogo, ma sembra che il veicolo fosse in movimento quando del fumo ha iniziato ad uscire dal motore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri e la polizia di Stato. L’Azienda trasporti milanesi ha dovuto temporaneamente interrompere la circolazione dei tram della linea 5 in modo da agevolare le operazioni di spegnimento.