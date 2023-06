A fuoco un camion Amsa carico di rifiuti, sette auto bruciate: “Aria irrespirabile” / IL VIDEO DEL ROGO

Milano – Momenti di paura questo pomeriggio, ad Affori, nella periferia nord di Milano, per l’incendio in mezzo alla strada di un camion Amsa per la raccolta dei rifiuti, andato in fiamme insieme a sette auto parcheggiate.

È accaduto intorno alle 16.30 in via Carli, angolo via Astesani, a pochi metri dalla fermata Affori Fnm, dove il mezzo, un compattatore di rifiuti, per cause ancora da accertare ha cominciato a sviluppare fiamme nella parte posteriore.

Gli addetti hanno dato l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e i Carabinieri, la Polizia Locale e il 118, che per fortuna non ha dovuto trasportare all'ospedale nessuno. Le fiamme sono state domate subito ma il calore ha procurato gravi danni alla recinzione di un palazzo e a sette auto che si trovavano parcheggiate a quell’altezza della via.

Una densa colonna di fumo nero è stata visibile da chilometri di distanza, anche da chi transitava sulla vicina superstrada Milano-Meda. I residente della zona parlano di “aria irrespirabile anche a ore di distanza dall’incendio”.