Incendio in azienda a Pero, salvata la donna delle pulizie

L'incendio alla Euroclone

Un incendio è divampato lunedì sera all’interno degli uffici della Euroclone, azienda biomedica di Pero, alle porte di Milano. Le fiamme sono divampate intorno alle 20 da un armadio dell’impianto elettrico. A quell’ora nell’azienda di via Figino non c’era più nessuno, a dare l’allarme sarebbe stata una addetta alle pulizie che dopo aver chiamato la centrale operativa dei vigili del fuoco è uscita sul balcone per mettersi in salvo.

In pochi minuti sul posto sono arrivati quattro mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato il rogo evitando che raggiungesse altri locali. Nel frattempo i pompieri hanno raggiunto la donna e l’hanno fatta scendere in sicurezza. Non è stato necessario accompagnare la donna al pronto soccorso: avendo abbandonato subito gli uffici interessati dalle fiamme non aveva respirato il fumo. Per lei solo tanta paura.

In via Figino sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Rho e un’ambulanza inviata dal 118. Per fortuna l’incendio non ha causato danni ingenti allo stabile, i vigili del fuoco hanno fatto i rilievi per accertare le cause sicuramente accidentali considerato che il rogo si è sviluppato da un armadio dell’impianto elettrico. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un cortocircuito.