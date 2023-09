Incendio al Palazzo di Gorgonzola, Momenti di Paura per i Residenti

Imprese al lavoro sul tetto di un palazzo, parte una scintilla e divampano le fiamme. Momenti di paura ieri nel pomeriggio nel quartiere residenziale fra via Mattei e via Pastore, nella zona ovest di Gorgonzola. L’incendio, subito propagatosi sull’intero tetto della palazzina, abitata da una quindicina di famiglie, non ha provocato feriti. All’arrivo dei vigili del fuoco, chiamati dagli stessi operai, le famiglie residenti si erano già precipitate per strada e messe al sicuro. Trambusto e disagi, quello sì. I cittadini sono rimasti in strada per l’intera durata delle operazioni di spegnimento, altri sopralluoghi interesseranno gli alloggi ai piani alti e alcuni locali comuni, in parte allagati dall’acqua riversata per domare le fiamme. La via è stata chiusa al traffico sino alla fine delle operazioni dei pompieri, giunti in forze con quattro autopompe, insieme a carabinieri, agenti di polizia locale e soccorritori. I rilievi sono proseguiti a lungo.

Le fiamme sono divampate intorno a metà pomeriggio. Secondo una ricostruzione ancora approssimativa, gli operai di un’impresa stavano lavorando al ripristino della copertura del palazzo, pesantemente danneggiata dalla tromba d’aria di luglio. All’improvviso, sembra durante un’operazione di saldatura, la scintilla e il fuoco, scatenatosi su un versante del tetto e in breve propagatosi. Mentre partiva l’allarme ai vigili del fuoco, i residenti si riversavano in strada. Le fiamme sono state domate in breve tempo. Sono state necessarie ore di lavoro successivamente per rimuovere le parti di copertura bruciate, masserizie e parti pericolanti. Per tutta la durata dei lavori la polizia locale ha dirottato le auto in arrivo su vie alternative.

Monica Autunno