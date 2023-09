Incendio a San Giuliano Milanese: 89enne e badante in fuga

Momenti di paura, ieri mattina a San Giuliano, per un incendio divampato in un appartamento al secondo piano di via Trieste 24. Le fiamme si sono presumibilmente sviluppate a causa del cortocircuito di una presa elettrica posizionata dietro l’armadio della camera da letto. Alla vista del fumo, le due occupanti dell’abitazione – un’anziana di 89 anni, disabile, e la sua badante, che in quel momento stavano facendo colazione – sono uscite dall’appartamento, riuscendo a mettersi in salvo e a dare l’allarme. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di piazzale Cuoco e gli agenti della polizia locale di San Giuliano, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. Si è reso necessario anche regolare la viabilità, per non intralciare le operazioni di soccorso. L’89enne è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, in codice verde. La stanza dove si è sviluppato l’incendio e quella vicina, gravemente danneggiate, sono state dichiarate inagibili. A.Z.