Incendio a Cornaredo, il dramma di Tamara: immobilizzata a letto e uccisa dalle fiamme

Cornaredo, 10 maggio 2023 – Non sarebbe stata in grado di mettersi in salvo a causa della sua disabilità, Tamara T. la donna di 69 anni morta martedì sera a Cornaredo nell'incendio del suo appartamento. Il fuoco l'avrebbe sorpresa a letto e lei non è riuscita a fuggire e probabilmente neppure a dare l'allarme. E' successo intorno alle 22 nell'appartamento al terzo piano di un condominio Aler di via Primo Levi civico 5, nella scala A.

La donna viveva da sola dopo la morte del marito. Di giorno era accudita da una badante, ma l'altra notte era sola quando le fiamme hanno distrutto il suo appartamento. A dare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa che hanno visto una colonna di fumo nero e acre uscire dall'appartamento. Sul posto la centrale operativa dei vigili del fuoco di Milano ha inviato cinque squadre. Durante le operazioni di spegnimento in camera da letto i pompieri hanno trovato il corpo ormai carbonizzato della 69enne. Salvo il gatto che faceva da compagnia alla donna che è stato trovato nell'appartamento.

Le famiglie della scala A sono state evacuate e hanno atteso nel cortile condominiale la fine delle operazioni di spegnimento prima di rientrare, intorno all'una di notte, nelle loro abitazioni. L'appartamento della vittima è ora sotto sequestro per consentire agli inquirenti di fare i rilievi necessari ad accertare le cause del rogo, sicuramente accidentali. In posto sono intervenuti anche i carabinieri di Cornaredo e personale del 118 con un'automedica. Ma per fortuna non ci sono stati intossicati tra i vicini di casa. La salma della 69enne è stata affidata all'autorità giudiziaria.