Inaugurato l’ambulatorio con tre medici

Attivo il nuovo poliambulatorio medico, la struttura prevede anche la presenza di un’infermiera e di una segretaria per garantire un supporto efficiente ai pazienti. Si trova a fianco della farmacia comunale di via Leonardo da Vinci, nei locali di proprietà di Gaia servizi e ristrutturati dalla società con il proprio personale interno e i primi tre medici operativi nei locali sono la dottoressa Laura Cervi, la dottoressa Chiara Pappalardo e il dottore Andrea Cuzzolin.

"Una promessa mantenuta che abbiamo anticipato già prima delle vacanze e che ora si realizza come contributo importante della nostra amministrazione a cercare una soluzione al problema della carenza di medici di base. Ringrazio Gaia per lo sforzo fatto e per l’attenzione con cui ha seguito questo progetto", spiega il sindaco di Bollate Francesco Vassallo.

Il poliambulatorio è di 90 metri e ospita i medici di base con un affitto calmierato. Gli attuali tre medici hanno fatto partire il loro ambulatorio e si tratta di dottori che hanno già la loro dotazione di pazienti acquisiti, ma nei prossimi mesi è previsto l’arrivo di un quarto medico libero che sarà a disposizione anche dei cittadini di Bollate attualmente senza medico di base.

A breve anche l’estensione dell’orario di funzionamento della farmacia comunale 1 dalle 8.30 alle 19:30. I pazienti avranno un nuovo punto di riferimento per tutto l’arco della giornata e vicino al poliambulatorio. "Interveniamo in un campo diverso rispetto alle principali attività e lo facciamo lanciando un nuovo concept GaiaLab", conclude il vice presidente di Gaia servizi Felice Caccavale.

