Inaugurato il refettorio sostenibile "Piatti sani e risparmio energetico"

di Roberta Rampini

Vernici ecologiche, pannelli per il contenimento acustico e il risparmio energetico. Sulla pareti l’immagine di alimenti con messaggi del tipo: "Scopriamo i cereali", "Divertiamoci a separare i rifiuti" o ancora "Assaggiamo i legumi". E un’area per consentire il lavaggio delle stoviglie, quindi eliminare il materiale usa e getta e ridurre la quantità di rifiuti prodotta. È il refettorio sostenibile e per ridurre gli sprechi inaugurato ieri mattina da Sodexo, azienda leader nei servizi di ristorazione, nella scuola media Fabrizio De André di Rho.

Realizzato in un’ala della scuola che è stata completamente rigenerata, è un esempio concreto del concept “Think green“ di Sodexo, che mira a trasformare le mense delle scuole in ristoranti moderni e sostenibili attraverso allestimenti dedicati e messaggi formativi. Un’iniziativa avviata in tutta Italia che ha ottenuto riconoscimenti all’“European business awards for the enviroment”. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Andrea Orlandi, l’assessore alla scuola Paolo Bianchi, l’assessora alla cultura Valentina Giro e il responsabile di unità di Sodexo Luca Mazzilli. "Questo progetto ha preso avvio nella passata amministrazione – commenta l’assessore Bianchi –. Il nuovo contratto di appalto aggiudicato a Sodexo prevede diverse migliorie, alcune legate alle strutture, come quella che abbiamo inaugurato, con nuove iniziative che consentono di garantire maggiore efficienza, e altre legate alla qualità del cibo, inserendo alimenti a chilometro zero e puntando sempre a tutelare la salute dei ragazzi". "Il nuovo refettorio è un importante traguardo raggiunto insieme al Comune di Rho – spiega Mazzilli, responsabile Sodexo Italia –. Attraverso la riqualificazione degli spazi inutilizzati e la riduzione della produzione di rifiuti, vogliamo avvicinare i bambini al rispetto dell’ambiente e favorire la socializzazione grazie a un luogo in cui poter mangiare e confrontarsi insieme".

Dopo il taglio del nastro i 90 alunni hanno mangiato per la prima volta nel refettorio. Anche il menù è stato studiato dai nutrizionisti della Sodexo e ha la caratteristica di rispettare il ciclo della natura e della stagionalità dei prodotti, tenendo conto anche del gusto dei bambini. "Il progetto è nato in un’ottica green e siamo lieti che fin dai primi anni di scuola i ragazzi possano acquisire abitudini che li portino a riflettere sul risparmio di energia e sulla riduzione degli scarti", commenta il sindaco Orlandi.