Inaugurato il Maury’s fra i più importanti della grande distribuzione

Inaugurato il nuovo store Maury’s in viale Liguria alla presenza del sindaco Pierluigi Costanzo e di una gran folla di cittadini. Maury’s è una delle più rilevanti realtà della grande distribuzione specializzata operanti in Italia, nata a Roma nel 1982 dall’intuizione di Mauro Fusano, da cui il nome del negozio Maury’s, specializzandosi nel mercato del non food, settore della grande distribuzione. Il sindaco Costanzo, invitato al taglio del nastro col presidente del consiglio comunale Paolo Festa: "L’apertura di negozi come questo creano un sicuro indotto al nostro paese oltre a favorire l’occupazione dei nostri cittadini".Mas.Sag.