“Inaugurato“ all’inizio di marzo il ponte ciclopedonale resta inagibile

Ponte ciclopedonale di via Brodolini, passano i mesi ed è sempre inagibile. Il 19 marzo scorso è stata posizionata la nuova passerella ciclopedonale di scavalco a via Brodolini che consente il raggiungimento, in sicurezza, del parco Polì dal centro della città. La struttura precedente, di legno, era stata smantellata parecchi mesi fa, perché ritenuta pericolosa e ammalorata. Nonostante a marzo si sia tenuta l’inaugurazione del ponte da parte del Comune e della azienda che ha eseguito i lavori, il nuovo ponte ciclopedonale non era stato ancora aperto, perché andavano fatti dei controlli di sicurezza e di posizionamento. A metà giugno la capogruppo del M5S Rita Ramponi aveva presentato un’interrogazione in Consiglio comunale, chiedendo l’avanzamento dei lavori e se ci fosse una data definitiva per l’apertura della passerella ciclopedonale, oltre a una spiegazione per un simile ritardo. Durante il Consiglio comunale era intervenuto l’assessore ai lavori pubblici Luigi Zucchelli, spiegando che la nuova ciclopedonale era stata ultimata e avviata alla fase di collaudo, operazione necessaria trattandosi di una nuova opera in acciaio. Per fine giugno, aveva assicurato, sarebbe stata resa agibile al passaggio pedonale e in bicicletta.

A oggi però la passerella è ancora chiusa e inutilizzabile. L’amministrazione comunale aveva spiegato sul numero di luglio di “Informazioni municipali“ che le prove di collaudo (brillantemente superate) per essere svolte hanno richiesto alcuni mesi dopo il posizionamento del manufatto in acciaio, per consentire la maturazione di alcune lavorazioni in calcestruzzo. "Tecnicamente la passerella è già transitabile in sicurezza, ma al momento (il 6 luglio) si attende l’esecuzione di alcuni lavori di ripristino delle staccionate delle rampe d’accesso per garantire il massimo della sicurezza a tutte le persone che torneranno a utilizzarla sia a piedi che in bicicletta". Il timore è che la passerella non sia in realtà ancora terminata, visto che è stato presentato anche un innovativo impianto di illuminazione a led che avrebbe dato la possibilità di personalizzare il manufatto con speciali “scenografie“ in determinate ricorrenze.

Davide Falco