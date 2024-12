Inaugurato al Bassini il nuovo day hospital di neuropsichiatria infantile

All’ospedale Bassini è stato inaugurato l’ultimo progetto portato avanti dalla dottoressa Elisabetta Fabbrini prima di morire. Si tratta del nuovo day hospital di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, che è stato dedicato proprio alla memoria della direttrice generale dell’Asst Nord Milano, scomparsa lo scorso anno. "Abbiamo inaugurato due nuovi posti letto, dedicati a bambini e adolescenti dai 5 ai 18 anni. I nuovi spazi sono stati fortemente voluti dalla dottoressa Fabbrini, direttore generale dal 2019 al 2023, venuta prematuramente a mancare, e per questo sono stati dedicati a lei con l’affissione di una targa - ha spiegato Tommaso Russo, che prese proprio il testimone da Fabbrini -. Con questo nuovo servizio è possibile garantire diagnosi complete e più veloci grazie alla possibilità di effettuare indagini strumentali, consulenze multiprofessionali, esami ematochimici, tutti in una stessa giornata". Non solo diagnosi, ma anche riabilitazione. Nella nuova area, infatti, sarà garantita la possibilità di verificare l’efficacia dei trattamenti che avvengono sul territorio e saranno fornite risposte e indicazioni a poli territoriali per terapie sempre più personalizzate. Lo spazio sarà attivo dal lunedì al sabato.

"Si tratta di un servizio importante, che permetterà diagnosi rapide e complete in giornata, grazie al lavoro di un team multiprofessionale - ha sottolineato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Un altro traguardo per l’Asst Nord Milano e un modo speciale per ricordare una professionista che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità". Un investimento cruciale per la fascia d’età più fragile in questi anni. "La strutturazione di posti letto per la neuropsichiatria infantile, all’interno dell’ospedale Bassini, connota questo presidio per la sua attenzione al contesto e vicinanza ai bisogni del territorio - ha commentato il presidente della Regione Attilio Fontana -. "Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita drammatica dei bisogni di ragazzi, la cui salute e benessere psicofisici sono un investimento sul futuro. La neuropsichiatria è dunque un’area fondamentale su cui far convergere investimenti ed energie". Alla fine del 2020 erano partiti i lavori ristrutturazione al quinto piano grazie anche alla presenza di un pronto soccorso pediatrico e di un reparto di Pediatria all’ospedale di Sesto, che aveva consentito di continuare a offrire una risposta ai bisogni di salute dei piccoli pazienti del nostro territorio.

Al Bassini sono rimasti sempre attivi gli ambulatori, il day hospital in particolare per i ragazzi con problemi alimentari e gli ambulatori di Neurospichiatria infantile. Da un’analisi dei bisogni dell’intera area metropolitana, bisogni accentuati dal periodo pandemico, era poi nata l’idea di adattare il reparto per posti letto di neuropsichiatria infantile e completare l’offerta di servizi rivolti a bambini e adolescenti. Laura Lana