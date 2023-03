In via Trieste campi da padel e beach volley

Cinque campi da padel, 4 da beach volley, nuove strutture da allenamento, spogliatoi rinnovati e nuovo bar con area all’aperto: proposta di progetto approvata in Giunta per l’area inutilizzata in via Trieste, dietro le tensostrutture, rinascita in vista all’insegna del divertimento outdoor. La proposta, spiega il sindaco Elisa Balconi, è arrivata da una società della zona. Un’opportunità importante per riqualificare un’area da tempo abbandonata e degradata: i vecchi spogliatoi in disuso erano stati vandalizzati più volte. Ma non solo: "l’opportunità è anche quella di potenziare l’offerta sportiva in un momento di particolare difficoltà e di grande richiesta". La proposta per la rinascita dell’area di via Trieste sarà presentata a giorni in una commissione urbanistica, che sarà convocata dalla presidente Francesca Mazzoni: "Vogliamo condividere da subito il percorso in regime di assoluta trasparenza". Le prime immagini e i disegni del progetto restituiscono l’idea: i campi coperti per il padel sull’area oggi dismessa che ospitò un campo per calcio a 11, il beach volley, un bar con spazio all’esterno per tavolini e tende leggere e un’area gioco. "Una proposta che ci piace - ancora Balconi - con particolare riferimento al padel, attività sempre più apprezzata e richiesta". Al progetto guardano con interesse anche molti cittadini, che non fanno mancare suggerimenti: una richiesta da più parti avanzata quella di ipotizzare di inserire nel parco strutture anche dei nuovi campi da tennis. Il prossimo passo sarà la condivisione in commissione e probabilmente il passaggio consiliare. Successivamente si procederà alla gara.

M.A.