In via Garibaldi l’asfalto assorbe rumore e smog

Neanche il tempo di riaprirla e già piovono le prime critiche, sui social i carugatesi denunciano avvallamenti nel nuovo asfalto della centralissima via Garibaldi, tornate in parte in servizio ieri, mentre il cantiere procede. Il restyling dell’arteria è stato in quattro fasi, obiettivo, sostituire i sanpietrini con un manto mangia-smog e fonoassorbente, materiali di ultima generazione. Una scelta che aveva sollevato più di una perplessità nelle forze di opposizione, che avrebbero voluto una piazza pedonale davanti ai portici, ma l’amministrazione Maggioni aveva tirato dritto. Il progetto di revisione di una porzione importante del salotto cittadino, costo mezzo milione, è nato dalla cessione al Comune per 100 anni di un’area privata. "È stato questo il punto di partenza – ricorda il sindaco Luca Maggioni –: il passaggio in mano pubblica di portici e dintorni sui quali prima non si era mai potuto intervenire, perché non erano nostri". Poi la proprietà, gli eredi del conte Visconti Castiglioni, aveva dato il via libera alla svolta. "Da qui il piano per sistemare la zona dove finora c’è stata solo sosta selvaggia. Volevamo parcheggi ordinati a servizio dei pochi negozi aperti – ancora il primo cittadino –. Il recupero è nato per questo".

Stesso discorso per la revisione della vicina via Garibaldi. "Abbiamo tolto il porfido ‘ballerino’ sul quale avevamo dovuto intervenire in diverse occasioni, il passaggio di auto, che continuerà, lo rovina – sottolinea il sindaco –. La parte riutilizzabile è servita ad abbellire i lati della carreggiata".

Bar.Cal.