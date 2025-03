In via Don Minzoni si proietta il film ritenuto lesivo dell’onore dell’esercito

Una serata di cinema e memoria storica si terrà venerdì 14 marzo a San Vittore Olona, con la proiezione del film “Il Leone del Deserto“. L’evento, promosso dalle sezioni Anpi di San Vittore Olona e Cerro Maggiore con l’Associazione Culturale La Zuppiera e Un Ponte Per, inizierà alle 20.30 nella sala di via Don Minzoni 15. La pellicola, diretta dal regista siro-statunitense Mustapha Akkad e prodotta nel 1981, vanta un cast d’eccezione con attori come Anthony Quinn, Oliver Reed, Rod Steiger e Irene Papas. Il film racconta la strenua resistenza delle tribù libiche contro l’occupazione coloniale italiana e la repressione che ne seguì, un tema scomodo che portò alla sua censura in Italia. "Ritenuto “lesivo dell’onore dell’esercito“, il film fu bandito dalle sale per decisione del governo dell’epoca", spiegano dall’Anpi di Legnano. Solo dopo 44 anni, grazie a Un Ponte Per, la pellicola ha finalmente ottenuto il nulla osta ministeriale per la proiezione pubblica.